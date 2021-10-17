«Вернуться к бывшему»: Седокова рассказала, как впервые за десять лет вспомнила о прошлом

Накануне Анна Седокова приехала в Лос-Анджелес. Там состоялся конкурс красоты среди русскоязычных красавиц, на котором певица выступила в качестве ведущей. В своем инстаграм артистка поделилась кадрами, где позирует в одном из ресторанов города, и вспомнила, как впервые приехала в Калифорнию десять лет назад.

«О том как это вернуться к бывшему… Десять лет назад я завтракала в этом же отеле, только слегка раньше и намного наряднее. Это был мой первый день в Лос-Анджелесе. Сегодня был странный день. Меня словно вернули на уровень, который я не прошла. Я знаю тут каждую улочку, знаю, где проехать, чтобы не стоять в пробке, знаю, где самые вкусные завтраки. За 8 лет практически ничего не изменилось», — написала Седокова.

Напомним, в прошлом году Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Этот брак для артистки стал третьим.

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