Клава Кока похвасталась обновками коллаборации Fendi и Ким Кардашьян

В последних публикациях певицы Клавы Коки появилась фотография знаменитости в песочном платье Fendi. Артистка отметила, что приобрела особую коллегию люксовой одежды.

Кока отдала предпочтение платью, которое подчеркнуло фигуру стройной Клавы. Артистка накинула сверху бомбер под цвет платья. Клава дополнила платье широким поясом и сумочкой на серебристой цепочке с монограммой Fendi.

«Нарядилась. Пришли подарочки от Ким», –похвасталась Клава Кока.

Певица также надела на шею золотистый чокер, а на ноги – мюли на несколько тонов темнее платья.

«Какая ты огненная!», «Тебе так идет! Цветочек», «Как же мне нравится то, как ты меняешься! Уже не Клава Кока с гитарой и шляпкой, а серьезная Клавдия Высокова!», «Какая красивая!», «Любой образ тебе к лицу – убеждаемся в этом каждый раз», – восхитились поклонники Клавы.

Напомним, ранее Клаву Коку признали одной из самых стильных певиц. Артистка появилась на вручении премии в воздушном мини-платье и ажурных чулках.

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