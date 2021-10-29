Из эпохи Гэтсби: Клава Кока в мини-платье с плиссе показала стройные ножки в ажурных чулках

Певица Клава Кока отметилась на премии в черном наряде на лямках, с плиссированным низом. Дополнили образ ажурные колготки с имитацией подтяжек.

Стилист Оксана Шлентова оценила аутфит красотки и нашла его недостаточно уместным как для мероприятия, так и для внешности звезды.

«Клава Кока в данном образе напоминает стиль 1920-х стиль Гэтсби. Правда, аутфит достаточно негармоничен по наличию аксессуаров и сочетанию фактур. К такому платью лучше подошли бы однотонные плотные колготки. Смотрится несколько дешево и старомодно, производит впечатление школьницы», — заметила стилист.

В образе певицы привлекает внимание чрезмерное наличие аксессуаров — бретели платья в виде цепи уже выступают в качестве аксессуара, отмечает фэшн-эксперт, поэтому цепь на шее здесь лишняя, как и стразы по линии челки.

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Укладка Клавы Коки – оммаж на эпоху Гетсби, когда фактурные волны волос зачесаны назад. «К такой укладке я бы посоветовала платье длины миди, приталенное по фигуре», — продолжает Оксана Шлентова. – «Платье, представленное в образе, портит фигуру певицы, плиссировка визуально придает излишний вес».

Относительно сумки тоже есть замечания — она не подходит ни по стилю, ни по цвету к данному образу, выбивается из общего аутфита.

«Я бы посоветовала клатч в сдержанных тонах. Впечатление такое, что в образе все намешано — и по цвету, и по стилю. Слишком много всего. Учитывая романтический типаж внешности певицы, ей бы хорошо подошли образы в светлых тонах в романтическом стиле», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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