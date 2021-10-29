«Рекомендовала бы отказаться»: стилист посоветовала Клаве Коке снять неактуальные колготки

Сетка на ногах больше не котируется у стилистов.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появилась фотография ее нового образа для повседневной носки. Примечательно, что аутфит оказался не совсем трендовым.

Стилист портала Teleprogramma.pro Марина Морикова назвала ошибки, которые допустила Клава Кока.

«Образ Клавы Коки, несмотря на актуальность вещей в нем, выглядит перегруженным и разрозненным. Все потому, что не соблюдено стилевое единство», – отметила стилист.

Модный специалист рассказала, почему образ получимся сложным для восприятия.

«Каждая вещь хороша сама по себе, но вместе не создают удачный комплект. Кроме того, на бомбере и сорочке есть принты, которые не сочетаются. Хочется сделать этот образ более лаконичным и выверенным», – добавила эксперт.

«Если оставить юбку и ботинки Prada, то я бы рекомендовала дополнить образ удлиненным или коротким свитером с горлом. Также я однозначно рекомендовала бы отказаться от колготок в сетку, они сейчас совсем не актуальны», – резюмировала Морикова.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова – стилист. Окончила Британскую высшая школу дизайна, Fashinology styling school по направлению «стилизация мужского и женского гардеробов»), имидж-студию Константина Богомолова в Риге и др. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и мероприятий. Опыт работы – 3 года.

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