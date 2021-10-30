«Господи, какие шикарные ноги»: Батрутдинов не смог скрыть свою симпатию к Паршуте

Юлия Паршута участвует в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске артистка исполнила песню Human в категории «Рок».

Ведущий Тимур Батрутдинов не смог скрыть свою симпатию к исполнительнице. Он отметил, что у нее потрясающий вокал и кое-что еще.

«Вы посмотрите какие ноги, господи, какие шикарные ноги!»

Стас Костюшкин, в свою очередь, в шутку заметил, что Паршута откровенно одевается.

«Из передачи в передачу у девушки все меньше одежды на теле. А можно отмотать сразу на последний выпуск?» — посмеялся он.

Сергею Лазареву номер не понравился. Он подчеркнул, что Юля не смогла вовремя перестроиться от низких нот к высоким. Если бы Паршута, по его словам, участвовала в вокальном конкурсе, то кнопку он бы не нажал.

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