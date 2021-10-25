Как создаются костюмы для «Шоумаскгоон»

На НТВ продолжается популярный проект «Шоумаскгоон», в котором принимают участие звезды «Маски», «Ты супер!» и «Суперстар!». Уникальность шоу в том, что жюри в нем нет. Участники проекта сами вершат правосудие друг над другом.

В конце каждого выпуска участникам нужно расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут.

Каждый номер – это целый концерт. Артисты танцуют, поют, одеваются в шикарные наряды.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами шоу и посмотрела, как создаются костюмы. Подробности в нашем видео.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.