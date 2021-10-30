«Очень жалели об этом»: любовница Магомаева впервые заговорила о причинах расставания с ним

Муслим Магомаев был любимчиком женщин в Советском союзе. У него была возлюбленная Мила Фиготина, которой певец освятил хит «Королева красоты».

Муслим Магомаев — легендарный артист. Он обладал не только особенным вокалом, но и притягательной внешностью. Не удивительно, что певец легко покорял девичьи сердца. И даже спустя больше 10 лет появляются люди, которые утверждают, у него есть внебрачные дети, но еще никто не доказал родство со звездой.

В передаче «Привет, Андрей» вспоминали творчество Магомаева. В студии пели его песни и делились историями, связанными с артистом. Татьяна Веденеева призналась, что первый раз с ним познакомилась в аэропорту в Одессе, но тогда не знала, что перед ней артист. Второй раз они уже увиделись в Москве. По ее словам, Муслим выглядел стильно в белых брюках.

Ведущий Андрей Малахов приготовил всем сюрприз. Он разыскал женщину, которую певец любил и посвятил ей песню «Королева красоты».

«Мы узнаем, кому была посвящена эта песня. Она не давала интервью 40 лет! Она живет в США, в Нью-Йорке. Речь идет про Милу Фиготину, супругу Муслима Магомаева. Дочку советского композитора Бориса Фиготина, который писал музыку для Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Елены Великановой. Она окончила консерваторию и была редактором на всесоюзном радио. Наша съемочная группа побывала у нее в гостях. И она рассказывает уникальную историю любви», — объявил ведущий.

Камеры перенесли зрителей в США, где в просторной квартире живет Мила, которую на самом деле зовут Людмила. Он вспомнила, как познакомилась с артистом.

«Муслима я впервые увидела по телевизору. Была передача „Голубой огонек“. Я помню он был с шарами и пел итальянскую песню и танцевал. Я аж села на стул и говорю: „Вот это парень“. А потом, конечно, уже встретилась с ним в музыкальной редакции. Первые две песни, которые я сделала как музыкальный редактор „Загадай желание“ и „Будь со мной“. Вот после этого он пригласил меня на съемку на „Голубой огонек“. До сих пор существует эта запись, где мы сидим за одним столом. В этот момент он громкой на всю страну сказал: „Будь со мной“», — поделилась она.

«Это был самый лучший период жизни! Мы были молоды, мы были счастливы! У нас не было ни дома, ни хозяйства. Вот этой вот рутины. Мы жили в творчестве. Он играл, он сочинял. А я 100% свою жизнь подчинила под него. Я считаю, что такие люди как он так и должны жить. А потом, о этого заслуживал! Это было безумно интересно», — продолжила рассказ любовница Магомаева. «Первые годы ни он, ни я не были разведены. Мы не жили со своими бывшими половинками. Нам вообще было не до этого. Переживала ли я о гастрольных романах?По-началу не переживала и Муслима это раздражало. И поклонницы со всех сторон вешались. Долгое время я держалась, но потом во мне что-то так кряк и я стала реагировать на все остальные ухаживания девушек.

Почему мы расстались? Ни он, ни я не знаем. Хорошие люди слили какую-то гадость, я не знаю. Мы очень жалели об этом, не только я, но и он. Я прожила с удивительным человеком, гениальным. Никогда ни один певец не сможет его повторить. И не потому что у него фантастический голос и тембр, а потому что к этому тембру и внешности прибавлялась всегда безумно израненная душа. С детства. Это его внутреннее состояние давало ему то, что повторить нельзя. И я счастлива, что мне столько досталось от этого человека и я столько лет прожила очень счастливой женщиной», — заключила Фиготина.

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