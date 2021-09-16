«Не хотела ломать жизнь такой звезде»: предполагаемая дочка Магомаева появилась в ток-шоу

Ольга Чернявская заверила, что 40 лет хранила тайну. Она поведала о романе с народным артистом СССР.

62-летняя Ольга Чернявская прервала молчание. Спустя 40 лет она решила рассказать, что встречалась с Муслимом Магомаевым и даже родила от него ребенка. По словам женщины, они встречались тайно, так как тогда певец был женат. Также Ольга заверила, что их отношения длились 4 года, но в итоге артист оставил ее, когда женщина уже ждала ребенка. Теперь Чернявская представила публике дочку Евгению. По ее словам, девушка наследница Магомаева.

В студии передачи «На самом деле» Чернявская рассказала свою историю любви. Она отметила, что жена артиста Тамара Синявская что-то подозревала, поэтому между ними был серьезный разговор. Именно после этого случая певец заявил Ольге, что не может с ней быть, но готов был помогать финансово. По словам героини, она в итоге не стала просить никаких денег.

«Не хотела ломать жизнь такой звезде», — подчеркнула Ольга.

Примечательно, что проверка на полиграфе показала, что Чернявская рассказала правду о том, что была знакома с Муслимом и не только с ним общалась, но и ужинала в ресторане. При этом Роман Устюжанин отметил, что когда зашла тема интима, то героиня стала нервничать и в итоге ей потребовалась помощь врачей.

В студии появилась и сама Евгения. Она призналась, что многие замечали в ее внешности схожесть с Магомаевым. Девушка не так давно узнала, что ее отец известный артист, так как воспитывал ее муж Ольги. Когда в студии оказалась сестра Муслина Татьяна Зайцева, то она негативно отнеслась не к героиням в студии, а женщине и и ее дочке Веронике, которые несколько лет назад рассказывали подобную историю, но тест ДНК показал, что они не родственницы певца.

«Я просто там сидела и смотрела. Я подумала, какой позор нашей семье, какой позор нашему брату, которого уже нет, а косточки его перемывают. Ты когда нибудь успокоишься? Что ты лезешь? Ты заварила кашу. На тебя в суд подать?» — заявила Зайцева.

После этого она обратилась к Чернявской и ее дочке. Сестра артиста не стала исключать, что их история может быть правдива.

«Я могла бы предположить. Она более менее похожа», — пояснила Татьяна.

Однако новый ДНК-тест показал, что любое родство Евгении с Магомаевым исключено.

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