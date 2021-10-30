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Бывший муж Климовой Месхи замахнулся в «Ледниковом периоде» на роль, о которой мечтают актеры

Татьяна Тарасова призналась, что запомнит этот номер надолго.

Бывший муж Климовой Месхи замахнулся в «Ледниковом периоде» на роль, о которой мечтают актеры
Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал

Гела Месхи принимает участие в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период». В пятом выпуске программы вместе с фигуристкой Яной Хохловой они показали Гамлета и Офелию.

«У меня никогда не было цели сыграть Гамлета, но почти все актеры мечтают об этой роли», — отметил Месхи.

После исполнения номера Илья Авербух, что Гела растет. Поддержки, по его словам, он сделал прекрасно, особенно ему понравилась вторая часть номера.

«Это был очень сложный номер, — заметила Татьяна Тарасова. – Это было очень интересно. Были помарки, но мне этот номер точно запомнится».

Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал
Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал

Напомним, в прошлом выпуске Яна Хохлова и Гела Месхи завоевали сердца жюри и мастерством, и легкостью исполнения, но до заветных 12 баллов им не хватило совсем немного.

Даже забавный презент не помог завоевать паре вершину пьедестала. В конце номера Гела подарил Яне букет из рыбы, который после выступления отдали жюри.

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