Бывший муж Климовой Месхи в «Ледниковом периоде» жестко рухнул на лед на тренировке

Актер признается, что ему непросто участвовать в проекте.

Актер театра и кино Гела Месхи участвует в новом сезоне «Ледникового периода». Артист выступает в паре с фигуристкой Яной Хохловой. Вообще, они являются фаворитами проекта. Судья Татьяна Тарасова в первом выпуске поставила Месхи и Хохловой шесть баллов за технику. А таких оценок, как вы понимаете, мало, кому удается получить.

Гела признается, что ему дается непросто участие в шоу.

«Тяжело ехать на тренировку, все болит, но я стараюсь», — отметил он.

В третьем выпуске «Ледникового периода» показали, как Месхи жестко упал на тренировке. На кадрах видно, как актеру больно, но он терпит изо всех сил.

Напомним, в новом выпуске Гела Месхи и Яна Хохлова исполнили танец под танго из кинофильма «Запах женщины». Судьи поставили им за номер все шестерки как за технику, так и за артистизм.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.