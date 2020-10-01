Екатерина Климова и Гела Месхи «воссоединились» ради дня рождения дочери

30 сентября актеры Екатерина Климова и Гела Месхи отметили пятилетие своей дочери Беллы. Разведенные родители устроили для девочки большой праздник в ресторане со множеством приглашенных друзей, аниматорами и веселыми развлечениями.

Фото и видео с мероприятия Климова выложила в соцсети. На них мелькает и счастливый отец именинницы. Единственные, кого не пригласили, были старшие родственники — чтобы не подвергать их риску заражения коронавирусом.

«Пришлось оставить самых старшеньких дома, такое уж время», — написала Екатерина в Instagram, поблагодарив подписчиков за поздравления.

Напомним, у 42-летней Климовой уже четыре ребенка, но браки с их отцами она не сохранила. В 2002 году актриса родила дочь Лизу от ювелира Ильи Хорошилова. Вторым мужем артистки был актер Игорь Петренко — в 2006 и 2008 годах Екатерина родила ему сыновей Матвея и Корнея. Брак с Гелой Месхи продлился четыре года и принес актрисе еще одного ребенка. Родители не стали омрачать праздник Беллы, ведь свою наследницу они воспитывают вместе.