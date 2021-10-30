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«Сегодня просто передача, и я — Ляйсан Гузеева»: Утяшева высмеяла телеведущую и «Давай поженимся!»

Жена Павла Воли решила стать телесвахой для Тимура Батрутдинова.

«Сегодня просто передача, и я — Ляйсан Гузеева»: Утяшева высмеяла телеведущую и «Давай поженимся!»
Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой», где ее гостем стал шоумен Тимур Батрутдинов, высмеяла популярную передачу «Давай поженимся!». Одна из ее ведущих телесваха Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

«Девчонки, ну смотрите, какой хороший мальчишка. С ним смешно и интересно. Сегодня просто передача, и я Ляйсан Гузеева. Буду уже наконец-то твою личную жизнь причесывать», — заявила Ляйсан Утяшева в адрес Тимура Батрутдинова.

Шоумен со своей стороны стал рассказывать о своих сильных качествах. «Я пошел в школу с шести лет. Обладатель золотой медали. Но меня прилежание подвело. В школе я коллекционировал бабочек. А еще у меня был цыпленок. А бабушка мне подарила черепаху», — заметил Батрутдинов.

Напомним, что шоу «Давай поженимся!» идет на Первом канале. У него очень хорошие рейтинги на телевидении.

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Лариса ГузееваЛяйсан УтяшеваТимур БатрутдиновШоу "Давай поженимся!"Шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан"