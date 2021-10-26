«Людоеды, остановитесь!»: Гузеева чересчур эмоционально заступилась за Бабкину и Васильева

Как отметила телесваха, она с коллегами не делает за счет государства пластических операций.

Актриса Лариса Гузеева в Instagram эмоционально заступилась за своих коллег и друзей певицу Надежду Бабкину и историка моды Александра Васильева.

«Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву. Ну и как без меня. Людоеды, остановитесь! Мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными. Мы не получаем денег за то, что лежим в больнице». Лариса Гузеева

Как заметила Лариса Гузеева, человекообразные в последнее время ее сильно разозлили. При этом она заметила, что «своих дорогих подписчиков» не устанет благодарить.

Напомним, что Гузеева, как и ранее Бабкина с Васильевым, достаточно тяжело перенесли коронавирус. Все они в течение нескольких недель в разное время находились в больнице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.