Гузеева поздравила Михалкова с 76-летием редкими кадрами со съемок «‎Жестокого романса»

В четверг, 21 октября, у режиссера Никиты Михалкова было день рождения. Ему исполнилось 67 лет. Прославленного актера и сценариста поздравляли многие звезды и СМИ. Публично поздравить маэстро захотела и телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Свое поздравление она опубликовала в Instagram.

Оказывается, что будучи молодой актрисой, Гузеева прямо на съемочной площадке фильма «‎Жестокий романс» влюбилась в Михалкова. Он устраивал для красавицы-партнерши каждый вечер ужин за свой счет, веселил девушку и плясал с цыганами. Девушке казалось, что так Никита Сергеевич привлекает к себе ее внимание. Но до реальных отношений дело не дошло.

Через много лет актриса призналась, что рядом с Михалковым ее сердце взволнованно билось, а дыхание учащалось. Она быстро поддалась обаянию и влюбилась. Однако чувства угасли достаточно быстро, не встретив никакого продолжения.

С 76-летием актриса поздравила Михалкова в блоге. В посте она поблагодарила судьбу за встречу с режиссером и прикрепила редкие кадры со съемок фильма, которые мало кто видел.

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