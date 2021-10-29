«Мне бы такую жену, но уже увели»: Тимур Батрутдинов восхитился Ляйсан Утяшевой

Артист Тимур Батрутдинов признался, что ему нужна жена, похожая на Ляйсан Утяшеву.

Скоро Батрутдинову исполнится 44 года, а знаменитость до сих пор не обзавелся крепкой семьей. Друзья переживают за Тимура. А сам артист признается, что не может встретить свой идеал.

К слову, потенциальная возлюбленная Тимура должна напоминать гимнастку Утяшеву.

«Ляйсан самая лучшая, мне бы такую жену, но уже увели. Ну и ладно, я рад за друга», – заявил Батрутдинов.

больше по теме В стиле француженок: Ляйсан Утяшева примерила пальто цвета апельсина и клетчатую юбку макси Телеведущая похвасталась своей обновкой.

«Вы друзья в первую очередь. Вы плывете в одной лодке. Одно весло у тебя, другое — у него. Когда ты устала, он оба весла берет, потом вы пересаживаетесь. В общем, ваша лодка — слаженный механизм. Вы понимаете друг друга с полуслова, не подставите, знаете к чему идете. Ваша цель — счастье», – добавил Тимур в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Напомним, ранее Тимур Батрутдинов участвовал в одном шоу с Ольгой Бузовой. Оба артиста искали свою настоящую любовь. Однако и Ольга, и Тимур все еще одиноки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.