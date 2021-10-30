«Не воспитали в нем мужика»: Надежда Ангарская рассказала, почему развелась с Раедом Бани

Экс-резидент Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что бывший муж ревновал ее к каждому столбу. Знаменитость не смогла разглядеть в нем настоящего мужчину и поэтому ушла от него.
Ангарская отметила, что муж не смог стать для нее надежной опорой.
«Думала, выйду замуж раз и навсегда. Но начала замыкаться, начались комплексы, стала «ежиком». Были звоночки сразу же. Он как-то спросил, какой ориентации мой друг, я ответила, что мне без разницы. И тут началось. Потом говорил: «Почему он тебя поцеловал, почему он посмотрел на тебя?!» А я и сама уже забыла, кто ко мне подходил», — рассказала артистка.
«Развод был тяжелым, я отрывала мужа от себя. Полгода были самыми сложными… Рыдания постоянные. Думаю, это воспитание — не воспитали в нем того мужика. Он не защитник, не добытчик», – призналась Надежда в программе «Добрый день с Валерией» в эфире ТВ-3.
Напомним, ранее Надежда Ангарская призналась, что боится бывшего мужа. Экс-возлюбленный знает, где живет актриса. Ангарская замечает агрессивное поведение у бывшего избранника.