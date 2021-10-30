«Не воспитали в нем мужика»: Надежда Ангарская рассказала, почему развелась с Раедом Бани

«Думала, выйду замуж раз и навсегда. Но начала замыкаться, начались комплексы, стала «ежиком». Были звоночки сразу же. Он как-то спросил, какой ориентации мой друг, я ответила, что мне без разницы. И тут началось. Потом говорил: «Почему он тебя поцеловал, почему он посмотрел на тебя?!» А я и сама уже забыла, кто ко мне подходил», — рассказала артистка.