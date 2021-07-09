«Зря он знает, где мы сейчас живем»: Ангарская призналась, что боится бывшего мужа

Экс-избранник все еще прописан в квартире артистки и общается с ней довольно резко.

11 июля на канале «Пятница!» выйдет новый выпуск «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, в котором свои тайны откроет актриса и певица, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская. Гены 38-летней артистки показали, что она склонна к риску (еще бы — выиграла в шоу «Последний герой»), а еще ей трудно поддерживать длительные отношения.

Известно, что Надежда вышла замуж за уроженца Иордании, прожила с ним в браке пять лет и родила сына. Лолита удивилась, как у ее гостьи хватило смелости влиться в семью с другим вероисповеданием. Ангарская в ответ сказала, что с семьей мужа у нее дружеские отношения, они не заставляли ее менять веру, а вот с самим супругом женщина так и не смогла найти общий язык. Она призналась, что опасается своего мужа после расставания.

«Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться, заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живем», — рассказала Надежда в передаче.

Лолита уточнила: разве мусульманин после развода не уехал к себе на родину? Ангарская призналась, что официально не разводилась с супругом и позволила ему сделать российский паспорт.

«Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна», — сказала телезвезда.

Что еще стало известно о личной жизни Надежды Ангарской — смотрите «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier 11 июля.

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