«У меня странный вкус»: Ангарская после развода с иорданцем решилась на новые отношения

Актриса и певица Надежда Ангарская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что в ее жизни сейчас есть любимый человек. При этом она не стала подробно рассказывать, кто он такой и чем занимается.

«Я не буду говорить имени моего мужчины. Рядом с ним мне хочется быть женщиной. Он пока не сделал мне предложение. У меня странный вкус. Он из России, но тоже мусульманин. Помогает мне во всех ситуациях. И когда случаются душевные боли, и в работе. Он не лезет в мое творчество». Надежда Ангарская

По словам Ангарской, ее новый мужчина во всем ее поддерживает, не чинит препятствий и не ревнует. «Я ему скидывала Storeis, где нахожусь в тренажерном зале, и спрашивала можно выложить их в микроблог. Он смеялся. Говорил: «Конечно, можно». Я надеюсь, что мой ребенок увидит правильное отношение мужчины и женщины», — заявила Ангарская.

Надежда Ангарская была шесть лет в браке с иорданцем Раедом Бани. Они сыграли свадьбу в 2013 году. Через два года на свет появился их сын Давид. В 2019 году пара рассталась. Актриса отмечала, что муж ее сильно ревновал.

Смотрите также: