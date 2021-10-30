«Все резко ушли в хайп»: Валерия заступилась за Моргенштерна и молодых тиктокеров

На днях Моргенштерн попал в очередной скандал. Рэпер резко высказался в интервью Ксении Собчак о Дне Победы. Его слова не прошли мимо компетентных органов. Теперь артисту может светить срок.

Певица Валерия считает, что ни Моргенштерн, ни какие другие популярны исполнители не могут повлиять на человека своими суждениями и творчеством, если у него все в порядке с психикой.

«Если он нормально воспитан, если в доме приваливали определенные нравственные ценности, так ты ему хоть что спой, он в жизни не поведется ни на какую пропаганду. А если дома все плохо, то вероятность выше. Не в артисте дело», — отметила певица.

Жена Иосифа Пригожина считает, что вопросы нужно задавать взрослым артистам, которые пропагандируют самую ненормативную лексику, позволяют на сцене такой реализм демонстрировать, от которого, нормальные люди бегут в жизни.

«Сегодня говорят: «Вот это новое поколение». Да все это уже было! И эпатаж этот был, и с накрашенными ногтями ходили, и рога носили. Все это было! Но тогда все музыкальные жанры были равномерно распределены между артистами, а сейчас почему-то все резко ушли в хайп», — рассказала Валерия «Комсомольской правде».

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