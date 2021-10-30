«Фантазия не особенно работает»: как Машков подшутил над Янковским

Летом этого года Оксана Фандера и Филипп Янковский впервые стали бабушкой и дедушкой. Внука им подарил сын Иван, а назвали наследника в честь великого родственника. Филипп Янковский признался, что Владимир Машков даже подшутил над ним в тот момент.

«Мы с Оксаной никакого к этому отношения не имеем, это родители сами решили. Вова Машков, мой друг, когда я ему позвонил и сказал: «Все, я дед!», говорит: «Ну, поздравляю, счастья. Как назвали?». Я отвечаю: «Олегом». «Ну, у вас, у Янковских, фантазия-то не особенно работает!». Мы посмеялись, но вот оно так. И действительно, с одной стороны у нас Олег Иванович и с другой Олег Иванович, и сколько это подарило всем нам улыбок, радости — и маме, и папиным товарищам! Вот такое счастливое событие», — признался Янковский в интервью Hello!.

Добавим, что Филипп и Оксана воспитали двоих детей. Сына Ивана и дочь Лизу.

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