«Мы нянчимся, конечно»: Филипп Янковский впервые высказался о своем внуке Олеге Ивановиче

Как отметил актер, они с женой актрисой Оксаной Фандерой безумно счастливы.

Актер Филипп Янковский в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале впервые высказался о своем внуке Олеге. Это сын актера Ивана Янковского.

По словам Филиппа Янковского, он еще не привык к своему новому статусу деда. При этом и он, и его жена актриса Оксана Фандера безумно счастливы. Особенно Филиппа радует тот факт, что внука его сын Иван назвал Олегом в честь знаменитого деда.

«Замечательно, что внука зовут Олег Иванович Янковский. Так уж получилось. Мы не настаивали, чтобы мальчика назвали Олегом, но были очень рады. Мы посчитали, что это знак. Хороший знак. Скоро ему исполнится три месяца. Мы нянчимся, конечно». Филипп Янковский

Напомним, что Ивану Янковскому сына подарила актриса Диана Пожарская. Какое-то время артист и его избранница скрывали от широкой публики это радостное событие.

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