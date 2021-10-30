Стильная встреча: Ани Лорак в рубашке лесоруба увиделась с Татьяной Навкой

Фигуристка Татьяна Навка готовит к Новому году новую театрализованную постановку на льду. Олимпийская чемпионка уже много сезонов подряд выходит на лед сама и привлекает к участию в сказках для детей и взрослых самых разных звезд спорта и эстрады.

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В этот раз Навка привлекла к сотрудничеству Ани Лорак. Спортсменка и поп-дива встретились, чтобы плодотворно посотрудничать, о чем рассказала Навка в своем микроблоге.

Лорак увиделась с Навкой, нарядившись в комфортную и не лишенную стиля одежду. Она выбрала кроп-топ и джинсы, а поверх накинула безразмерную модную рубашку лесоруба.

Напомним, что рубашкой лесоруба эта деталь гардероба называется потому, что в таких одеждах канадские лесорубы отправлялись валить лес. Вскоре рубашки с этим принтом перекочевали в широкую моду и заняли свое почетное место в рядах стиля гранж.

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