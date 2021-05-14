Стильный кэжуал: Бузова пришла в салон красоты в красно-черной рубашке лесоруба и легинсах

Певица и телеведущая активно приходит в себя после стационарного лечения.

Как известно, видов клетки – огромное количество, а страной их происхождения принято считать Шотландию. Этот практичный незатейливый узор, трансформируясь и переосмысливаясь, облетел весь земной шар и давно перестал быть «на службе» у делового стиля. В клетку теперь отшивают любые элементы гардероба, а за универсальность принт полюбили представители самых разных профессий.

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Довольно скоро клетчатые красно-черные рубашки, в которых канадские лесорубы отправлялись на службу, вошли в широкую моду и заняли свое почетное место в рядах стиля «гранж». И сейчас эта деталь гардероба переживает очередной виток популярности, по-прежнему именуясь рубашкой лесоруба. Только ее взяли в оборот женщины, и сейчас многие отечественные звезды все чаще появляются клетчатой рубахе.

Одна из поклонниц рубашек лесоруба – телеведущая Ольга Бузова. Девушка обожает в повседневности надевать эту вещь, и все чаще ее выгуливает с наступлением тепла, когда даже легкие куртки уже неуместны.

Накануне певица отправилась в салон красоты, чтобы навести лоск. Девушка восстанавливается после операции и занялась собой – сначала возобновила тренировки, затем походы в ресторан, а на этот раз пришла на бьюти-процедуру.

В салоне красоты Бузова отметилась в классической красно-черной рубашке лесоруба и темных легинсах. На ногах красотки были массивные ботинки Prada на тракторной подошве, а подмышкой – сумка-багет того же культового бренда.

Кстати, рубашки лесоруба не обязательно красно-черные. Люба модница может сейчас найти себе клетку в самых разных цветовых сочетаниях. Это уже сделали Татьяна Навка, Полина Гагарина и Наташа Королева.

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