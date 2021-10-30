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«Все равно стану мамой»: Семенович готова родить и после 50 лет

Недавно артистка заморозила яйцеклетки.

«Все равно стану мамой»: Семенович готова родить и после 50 лет
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

В скором времени Анна Семенович представит публике новый клип на песню «Ищу мужа». В видео снялись певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач, а сама певица предстала в довольно провокационном образе. Красный парик, ботфорты и плетка.

Напомним, что Семенович пока не замужем и детей рожать тоже не планирует. Хотя недавно стало известно, что 41-летняя артистка заморозила яйцеклетки.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Михаил Фролов/КП

«Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами. Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!», — цитирует «Комсомольская правда» Семенович.

Добавим, что Вадим Богач был настолько тронут работой с Анной, что сразу после съемок вручил ей часы Rolex за пять миллионов рублей.

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