«Это большой плюс»: Семенович рассказала о новом избраннике в дорогих часах и с маникюром

В этом году Анна Семенович отметила свое 40-летие. Эффектная блондинка с шестым размером груди до сих пор не замужем и детьми обзавестись не успела. В личной жизни артистки тоже не все гладко было. Недавно она рассказывала, что рассталась с молодым человеком после полугодовалого романа. Но сейчас Семенович снова счастлива. По ее словам, с мужчиной мечты она познакомилась три месяца назад.

«Мой взял и подошел. Это большой плюс. Мы познакомились в ресторане», — рассказала Семенович в YouTube-шоу «Историс, откройте – Давид!».

Артистка отметила, что ее впечатлил тот факт, что мужчина был в дорогих часах, с маникюром и в чистой обуви. К слову, новый избранник разделает желание Анны заморозить яйцеклетки. Процедуру она планирует сделать осенью.

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