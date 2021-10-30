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Опустила взгляд: Наталья Рудова в бикини показала, что может быть скромной, и при этом широко раздвинула ноги

Актриса подразнила подписчиков в Сети пляжным снимком.

Опустила взгляд: Наталья Рудова в бикини показала, что может быть скромной, и при этом широко раздвинула ноги
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда фильма «Свингеры» Наталья Рудова регулярно делится с подписчиками снимками в купальниках. Сейчас девушка далеко от моря, но старается визуализировать и приблизить долгожданный отпуск, публикуя кадры с Мальдив.

На этот раз красотка запостила себя стоящей по пояс в море. Звезда показала, что может быть скромной в бикини, опустила кротко взгляд, но при этом широко раздвинула ноги, встав на коленки.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Кстати, Рудова – одна из звездных претенденток на звание самой сексуальной женщины года. И подобными публикациями она лишний раз напоминает, что заслуживает такого почетного титула от журнала Maxim, для которого однажды уже обнажалась.

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