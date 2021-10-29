Дело было на яхте: Наталья Рудова в белом лифе и красной юбчонке изящно выгнулась, опираясь на поручень

Актриса Наталья Рудова активно общается со своими поклонниками в микроблоге. У девушки там более четырех миллионов подписчиков, с которыми регулярно красотка устраивает беседы в формате «вопрос-ответ», публикуя размышления на заданные темы в stories.

Отвечая на один из вопросов, касающихся детей, красотка запостила архивное фото с отдыха. Рудова на нем позирует в белоснежном лифе и коротенькой юбочке с романтичным принтом мильфлер. Звезда присела на поручень яхты и изящно изогнулась, демонстрируя свою точеную фигурку и длинные ноги.

У звезды сейчас идет активный период работы над собой. Красотка с каждым днем оттачивает свое тело, добиваясь внушительных результатов – этой осенью она уже избавилась от 6 килограммов.

Поэтому иногда она сравнивает себя «до», чтобы видеть разницу. Хотя многие фанаты уверены, что блондинка прекрасна в любой период своей жизни.

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