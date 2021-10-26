«Начнем с хвастовства»: Рудова в бюстгальтере без лямок сверкнула напрягшимися «вишенками» груди

Актриса Наталья Рудова поспешила поделиться своими достижениями на поприще самосовершенствования. Звезда сериала «Татьянин день» и комедии «Свингеры» примерила старые брюки и показала, каких успехов добилась, худея.

Для съемок видео, радующего глаз как хозяйки, так и пользователей Сети, Наталья Рудова предстала в красном бюстгальтере бандо – лифе, напоминающем короткий топ, — и штанах. Сквозь тонкую материю белья проявились напрягшиеся на груди «вишенки», но звезду это не смутило.

«Сегодняшнее утро начнем с хвастовства», — покрасовалась звезда.

Рудова вспомнила, что эти брюки сидели на ней плотно. Но сейчас они на несколько размеров ей оказались большими. За последнее время блондинка, отметим, сбросила 6 килограммов.

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