«Шикарный костюм»: Саша Савельева показала, с чем носит белоснежные облегающие брюки

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Саши Савельевой появился ролик, в котором знаменитость продефилировала в белоснежном брючном костюме.

Жена актера Кирилла Сафонова отдала предпочтение жилету, а не массивному пиджаку.

Савельева показала кипело-белый вариант силуэтного жилета с отложным воротничком и серебристыми пуговицами. Артистка дополнила изделие такими же по цвету легкими брюками, которые сели точно по фигуре стройной блондинки.

Савельева поманила оператора видео за собой, сверкая бедрами. Саша покрутилась в освежающем наряде и акцентировала внимание на волосах, спадающих каскадом по плечам.

«Какие планы на пятничный локдаун?» — поинтересовалась Савельева у своих поклонников.

больше по теме Саша Савельева похвасталась двумя образами с модными куртками-рубашками Певица отдала предпочтение клетчатому принту.

«Шикарный костюм, и вы тоже прелесть», «Сладенькая», «Шикарная, красивая и безумно обаятельная», «Ну, какая красотка, Саша», «Ты просто огонь», — похвалили Савельеву за спортивную фигурку поклонники.

Напомним, ранее Саша Савельева поддержала тренд на монохромный лук. Артистка облачилась в тотально черный аутфит с оверсайзным пиджаком и босоножками на каблучке-рюмочке.

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