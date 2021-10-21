«Вызывают тревогу!»: Саша Савельева призвала с осторожностью пользоваться соцсетями

Артистка написала советы по сокращению вреда Instagram и других платформ виртуального мира.

Исполнительница Саша Савельева порассуждала на тему вреда социальных сетей. Своими мыслями знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

«Замечали как порой «невротически» большой палец сам перелистывает картинки, даже не вникая, что там происходит? Причем в это время вы можете быть на деловой встрече или на свидании. И, о, ужас, самое стремное, что это не приносит удовлетворения, а даже, наоборот, портит настроение», – отметила Савельева.

Певица даже составила свой чек-лист по улучшению самочувствия после общения в социальны сетях.

Саша предлагает отписаться от всех людей, которые вызывают у вас зависть и злобу. Также можно поставить ограничение на телефоне по посещению соцсетей на каждый день.

Еще Савельева придумала заранее писать посты для Instagram. Чтобы не отвлекаться при входе в виртуальный мир, а сразу разместить свою публикацию.

Напомним, ранее Саша Савельева запечатлела Кирилла Сафонова на прогулке с их общим сыном. Артистка поделилась редкими фото с наследником Леоном.

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