«У нас дети будут с Лерой»: Ивлев прокомментировал личную жизнь с молодой подругой

Знаменитый шеф-повар страны, 46-летний Константин Ивлев этой весной развелся с женой Марией спустя двадцать лет брака. По утверждениям бывшей, причина разрыва – интрижка мужа на стороне со студенткой. Кадры свидания жене показали знакомые, разразился скандал и семья Ивлева распалась. Вот уже полгода знаменитый шеф-повар счастлив в отношениях с той самой девушкой, 28-летней Валерией Куденковой.

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Телеведущий в интервью порталу Teleprogramma.pro ответил на несколько вопросов относительно личной жизни. Он опроверг домыслы о том, что сделал предложение молодой подруге, а также коснулся темы развода с первой женой. По словам Ивлева, слова Марии о том, что причина кроется в измене – не более чем слух.

В настоящий момент звезда кухни серьезно взялся за себя и собственное здоровье, уделяет много внимания питанию и стал «слушать свой организм».

«Я прожил много, и хочется прожить еще, детей вырастить. Одного я уже вырастил, дочка растет. У нас дети будут с Лерой однозначно, сто процентов», — заинтриговал Ивлев.

К слову, у телеведущего от первого брака есть сын-студент Матвей и маленькая дочь Маша.