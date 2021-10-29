«Одно лицо!»: Максим Матвеев поделился архивным снимком с красавицей-мамой

Максим Матвеев поздравил свою маму Людмилу Владимировну с днем рождения. Трогательную речь и архивные снимки он опубликовал в своем Instagram.

«Мамуль, я благодарю тебя за каждое мгновение! Ты — крутая! Радуюсь каждой нашей встрече и каждой минуте общения! Радуюсь, наблюдая, как мои дети ждут встречи с тобой! Спасибо тебе за поддержку и веру! Невероятно люблю! Любим! Будь, пожалуйста, здорова и счастлива!» — написал Матвеев.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Как похож на маму! Одно лицо! Классные!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что мама актера — филолог по образованию. Ранее она работала в библиотеке.

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