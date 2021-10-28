«Максим строгает, а сын может ошкурить»: Матвеев вместе с Андрюшей на даче делает игрушки из дерева

Елизавета Боярская в свежем интервью рассказала об увлечения старшего сына Андрея. Как оказалось, мальчик любит собирать конструктор вместе с маленьким братиком Гришей. За этим занятием они могут провести час, позволив звездной маме заняться своими делами.

«С младшим Гришей он собирает конструкторы. Спокойно можно вывалить им на пол детали — и час детей не будет слышно. Андрей очень круто конструирует, у него такие фантазии! Каких-то удивительных существ делает, космические корабли, драконов. У него технические мозги», — отметила Елизавета, говоря о старшем сыне.

К тому же, вместе с отцом Андрюша приучается к столярному мастерству.

«Есть лошадки, велосипед, бабочка, самолетик с надписью «Гриша» и что-то еще. Сделаны они действительно добротно. Андрей отцу помогает, может что-то ошкурить, покрасить. Происходит все это на даче, там есть мастерская. Максим же строгает, летит стружка. Это летнее крутое дачно увлечение», — уточнила Боярская в беседе с 7days.ru.

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