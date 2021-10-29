«Ни Махидевран, ни Хюррем такое не носили»: Пелин Карахан в кашемировой куртке и юбке выше колен вышла в парк

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сыграла в нескольких успешных проектах, но многие поклонники все равно отождествляют ее с Михримах султан.

Пелин Карахан вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем и сыновьями — Али Демиром и Джаном Эюпом давно поселилась в роскошном доме за городом. В коттедже актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» три этажа. Помимо просторной кухни-столовой, есть гостиная, несколько спален и художественная мастерская для Пелин. Экранная дочка Мерьем Узерли и Халита Эргенча обустроила также и садовую территорию.

На участке у особняка есть большой бассейн, на лужайке, где играют дети всегда аккуратно подстриженный газон, в жаркую погоду можно отдохнуть в тени деревьев.

Выглядит Пелин Карахан также молодо и свежо, как и в «Великолепном веке». Актриса успела сменить имидж, сейчас у нее медово-рыжие волосы и прическа с удлиненным каре. На прогулку по саду Пелин отправилась в короткой юбочке выше колен и горчичной куртке из денима с тканевыми вставками в виде кашемира. Изюминкой образа стали карамельные сапожки и кокетливая шляпка.

«Что-то не помним, чтобы Михримах султан свои коленки показывала», «Дочка Хюррем султан о таком и мечтать не могла», «Мда… по гарему так не походишь», «Ну а что?? Это вам не султанский дворец», «Ни Махидевран, ни Хюррем такое не носили», «Сразу видно — дочка Хюррем султан», «Ну какая красавица! Просто восточная принцесса», — пишут фолловеры.

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