«Тот случай, когда Михримах копирует Фирузе»: Пелин Карахан повторила прическу с косами как у Джансу Дере

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сделала себе такую же укладку, с которой на экране блистала Фирузе хатун.

Джансу Дере хотя и не получила главную роль в турецком сериале «Великолепный век», но своей армией верных почитателей обзавестись за короткий третий сезон успела. В отличие от рыжеволосой Хюррем султан, молодая фаворитка повелителя могла похвастаться длинные локонами оттенка горячий шоколад. Одной из самых любимых причесок персиянки были распущенные волосы с заплетенными косами в виде замысловатой тиары.

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Естественно, поклонники Хюррем султан в штыки восприняли появление в гареме новой фаворитки султана Сулеймана. Правда, по слухам, от ревности страдала вовсе не Мерьем Узерли, а настоящая жена Халита Эргенча. Бергюзар Корель не могла спокойно смотреть, как ее возлюбленный нежится в объятиях и страстно целует рыжеволосую красавицу-турчанку. О Джансу Дере никто из этой троицы и не вспоминал.

Кстати, любимая прическа Фирузе хатун приглянулась и Пелин Карахан. Вот только в отличие от Джансу Дере, актриса заплела косы на каре с голливудскими волнами. Не так давно Пелин сменила имидж, отдав предпочтение медово-пшеничному оттенку волос.

«Тот случай, когда Михримах копирует Фирузе», «Эти косички помним!! Их все время плели на голове Фирузе», «Сразу помолодела», «Такая красотка! Цвет волос как у Хюррем султан», «Султаншу видно сразу», «Скучаем по нашей Михримах султан», «Прическа улетная!», «Прелестная султанша», «Похорошела», — пишут фолловеры.

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