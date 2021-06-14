Большой особняк, сад с бассейном и уютная мебель: какую обстановку выбрала Пелин Карахан для своего дома

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не понаслышке знает, что такое экономия. В юности она жила очень скромно, но всегда мечтала о красивом доме.

Пелин Карахан счастлива в браке с Бедри Гюнтаем. Пара воспитывает двоих детей — сыновей Али Демира и Джана Эюпа. Вместе с семьей актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поселилась за городом. И если в юности партнерше Бурака Озчивита приходилось экономить, и она жила очень и очень скромно, то сейчас актриса ни в чем не нуждается. После съемок с Халитом Эргенчем и Мерьем Узерли она проснулась знаменитой. Эта популярность принесла Пелин неплохой доход. Теперь она может похвастаться роскошным особняком с уютной мебелью и собственным садом с бассейном.

В просторной столовой Пелин Карахан с семьей отмечает все домашние праздники. К, примеру, дни рождения сыновей. Для утренних посиделок, романтических ужинов и обедов она купила большой стол.

«У меня было достаточно свободы, несмотря на то, что я росла без отца. Мы вместе с мамой делили все беды и горести. Она долгое время работала дизайнером интерьера, хотя нигде не училась этому. Мы испытывали материальные трудности», — приводил сайт телеканала «Dомашний» слова Пелин Карахан.

Актриса сама наводит порядок в большом особняке. Так, Пелин запечатлели во время уборки — она пылесосила ковер в гостиной. Тут у Карахан есть все необходимое для спокойного отдыха — мягкие кресла и журнальный столик.

Еще одной страстью актрисы стала живопись. Во время пандемии и самоизоляции Пелин обустроила в одной из комнат художественную мастерскую. Здесь возлюбленная Бедри Гюнтая проводила время у мольберта.

Пелин любит украшать свой трехэтажный особняк. В качестве декора для роскошной лестницы Карахан использовала свечи. В фойе у актрисы есть гарнитур с зеркалом, отправляясь на прогулку она может полюбоваться на себя.

В спальне с большой кроватью и теплым сливовым пледом Пелин любит пить утренний кофе и лакомиться свежей клубникой.

Еще одно любимое место — терраса с садовой мебелью. Карахан может похвастаться ухоженным газоном, на котором играют ее дети.

Еще один уютный кадр — но совсем не летний. Елку для сыновей Пелин обычно ставит в гостиной. Помимо пуфиков тут есть и диван. Вся обстановка выдержана в минимализме и холодных серых оттенках.

А с веранды открывается прекрасный вид на сад с бассейном, где Пелин с детьми и мужем обычно проводит время после полудня, когда жара немного спадает. Панорамные окна — настоящая находка для такого большого дома, пишет «СтарХит».

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