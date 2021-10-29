«У Валерии умер любимый дядя»: Пригожин рассказал о трагедии в семье

Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса повлияли на многие сферы жизни. Продюсер Иосиф Пригожин старается не думать о них. Его больше всего заботит горе, которое произошло в семье.

«У Валерии вчера умер любимый дядя от ковида, фантастический человек, Валерий Николаевич. Он работал заместителем начальника Приволжской железной дороги. Вот этим мы сейчас занимаемся», — цитирует Пригожина «Комсомольская правда».

Напомним, сам продюсер также перенес болезнь минувшей зимой. Вирус настиг его на отдыхе в Дубае. К слову, там у Пригожина и Валерии есть своя недвижимость. Сама же артистка на днях запустила новый проект. Она стала ведущей программы о быте, которая выходит на канале ТВ-3.

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