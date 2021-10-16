«Красиво все»: Пригожин закружил Валерию в чувственном танце

Накануне Николай Басков отметил свой юбилей. 15 октября золотому голосу России исполнилось 45 лет. По этому случаю артист устроил грандиозную вечеринку, где собрался весь цвет российского шоу-бизнеса.

Отметились на мероприятии и Валерия с Иосифом Пригожиным. В своем инстаграм продюсер опубликовал кадры, на которых они кружились в чувственном танце.

«Красиво все сегодня на дне рождения Николая Баскова под музыку Константина Меладзе», — написал Пригожин.

Фанаты выразили свое восхищение.

больше по теме Элегантная пара: Пригожин показала Юдашкину в белоснежном платье макси из шелка с мужем Иосиф Пригожин поздравил именитого кутюрье с днем рождения.

«Одно удовольствие на вас смотреть! Какие классные! Красивая пара! Вы супер! Красивые и довольные жизнью», — писали пользователи Сети.

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