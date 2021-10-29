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Трусиков совсем не видно: Рудова в бикини, позируя в воде, подразнила прелестями

Красавица-актриса чаще появляется в микроблоге без одежды, нежели одетая.

Трусиков совсем не видно: Рудова в бикини, позируя в воде, подразнила прелестями
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной женщины страны по версии мужского журнала Maxim. Девушка уже становилась героиней обложки этого издания, и многие смогли убедиться, что блондинка по праву заслуживает столь лестного звания.

Подписчики микроблога Рудовой тоже регулярно наблюдают красотку любимицы, которая предпочитает там появляться в бикини или нижнем белье, чем в одежде.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

На новом фото, которым поделилась Рудова в stories, красотка снова предстала в бикини.  Девушка позировала в море на Мальдивах, и из-за преломления воды подписчикам могло показаться, что трусиков на красотке нет совсем. Саму звезду столь провокационные кадры ничуть не смущают.

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