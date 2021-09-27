Горячая и откровенная: Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной в стране

Звезда сериала «Татьянин день» и комедии «Свингеры» Наталья Рудова в свои 38 лет обладает фигурой, скрывать которую не считает нужным. Красотка регулярно делится с поклонниками откровенными фотографиями, а также не раз раздевалась для мужского журнала Maxim. За такие заслуги девушка неоднократно входила в топ-10 самых сексуальных звездных красоток страны.

И в этом году Наталья Рудова вновь претендует на звание самой-самой. Еще бы, ведь в коллекции горячих и откровенных фото у блондинки прибавилось – в микроблоге ее лицезрели не только в бикини, но и в нижнем белье и совсем без одежды.

Поклонники утверждают, что каждое подобное фото ждут с нетерпением, и считают, что превзойти любимицу и ее формы вряд ли кто-то сможет.

Помимо Рудовой на титул самой сексуальной претендует другая звезда сериалов – Мария Горбань. Блондинка из «Кухни» недавно стала мамой, но чуть ли не через неделю после родов явила миру идеально подтянутую фигуру.

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