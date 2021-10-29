Ревва признался Галкину, что мог стать богаче на 100 тысяч евро, оказав услуги определенного характера

Несколько лет назад Александр Ревва давал корпоратив в Новосибирске. Очень состоятельная дама праздновала свое 50-летие. После выступления в гримерку артиста вошла помощница именинницы и предложила ему перебраться в номер отеля, чтобы ублажить ее руководительницу.

За такие услуги дама предлагала Ревве 100 тысяч долларов, но только с одним условием. За всем процессом должен был наблюдать ее муж. Ревва отказался. Об этом он рассказал в шоу Максима Галкина «Блеф», которое теперь выходит на видеосервисе Premier. В последствии выяснилось, что история оказалась правдивой.

Напомним, Александр Ревва много лет состоит в браке с Анжеликой Ревва. Пара воспитывает двух дочек.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.