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Ревва признался Галкину, что мог стать богаче на 100 тысяч евро, оказав услуги определенного характера

Максим Галкин представил новую программу –«Блеф».

Ревва признался Галкину, что мог стать богаче на 100 тысяч евро, оказав услуги определенного характера
Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Несколько лет назад Александр Ревва давал корпоратив в Новосибирске. Очень состоятельная дама праздновала свое 50-летие. После выступления в гримерку артиста вошла помощница именинницы и предложила ему перебраться в номер отеля, чтобы ублажить ее руководительницу.

За такие услуги дама предлагала Ревве 100 тысяч долларов, но только с одним условием. За всем процессом должен был наблюдать ее муж. Ревва отказался. Об этом он рассказал в шоу Максима Галкина «Блеф», которое теперь выходит на видеосервисе Premier. В последствии выяснилось, что история оказалась правдивой.

Напомним, Александр Ревва много лет состоит в браке с Анжеликой Ревва. Пара воспитывает двух дочек.

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