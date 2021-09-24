Анжелика Ревва показала повзрослевшую дочь в день рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Александра Реввы — Анжелики — появилось фотоподборка с изображением ее старшей дочери Алисы. Таким способом знаменитость поздравила девочку с днем рождения.

Возлюбленная резидента Comedy Club похвасталась тем, какой взрослой стала ее дочь. Ревва поблагодарила ребенка за возможность быть ее родителем.

«Доченька, жизнь моя! С днем рождения тебя, наше чудо! Наша неземная, нежная, наполненная любовью девочка! Будь счастлива! Живи в моменте! Сияй! Озаряй! Люби! Смейся! Наслаждайся жизнью! Дари добро! Мы бесконечно любим тебя! Спасибо за счастье быть твоей мамой!» — обратилась Ревва к именнице.

Поклонники семьи Александра и Анжелики Реввы удивились, как быстро выросла девочка. Они поздравили 14-летнюю Алису с днем рождения:

«Уже совсем большая стала», «Большая гордость мамы и папы», «С днем рождения красавицу!», «Очень красивая девочка!»

Напомним, ранее Анжелика Ревва удивила поклонников, заявив о наличии трех детей. Многие не догадались, о ком на самом деле говорила знаменитость.

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