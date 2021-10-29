Прогулка по Алании: Пынзарь подчеркнула фигуру платьем ультрамодного цвета сезона

Телеведущая Дарья Пынзарь улетела к детям в Аланию, где обосновалась с семьей несколько лет назад. Звезда «Дома-2» обожает этот курортный городок, ее старший сын учится в местной школе, и как только начался отпуск, сразу же улетела в Турцию.

Каждый день Пынзарь ходит на море и прогуливается по окрестностям. На этот раз красотка нарядилась в гипюровое приталенное платье выше колена, подчеркнувшее ее похудевшую фигуру. Цвет наряда она выбрала ультрамодный – фуксия, по словам фэшн-историка Александра Васильева, сейчас на пике популярности.

Дарья Пынзарь запечатлелась на фоне местной достопримечательности, красиво позируя на камеру, и поделилась видео в своем микроблоге.

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