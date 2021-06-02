«Деньги закончились?»: в Сети обсуждают возвращение Дарьи и Сергея Пынзарь на «Дом-2»

Одна из самых крепких пар, вышедших из «Дома-2», Дарья и Сергей Пынзарь сейчас живут на две страны — Россию и Турцию. В эти дни семья находится в Москве. Дарья и Сергей на так давно приобрели дом в Подмосковье и сейчас занимаются его обустройством.

Правда, в сторис пары появляются видео не только с площадки их дома, но и реалити-шоу «Дом-2». С какой целью они появились на «Поляне», сами Пынзари не раскрывают. Зато в официальном аккаунте «Дома-2» в Instagram поклонникам проекта все было объяснено.

«Даша и Сергей Пынзари возвращаются на проект в качестве ведущих!» — сообщается в публикации.

Накануне семейная пара, которая вполне может служить примером гармоничных отношений, провела Лобное с новыми участниками. Выпуск «Дома-2» с Дашей и Сергеем в роли ведущих выйдет в эфир в следующий вторник, 8 июня.

В Сети к появлению Пынзарей на проекте отнеслись неоднозначно. Не все рады тому, что на «Поляне» стало так много ведущих — не так давно к ним примкнул еще и экс-бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян.

«Скоро ведущих будет больше, чем участников», «Деньги закончились? Или тяжко жить стало?», «Только их там не хватает», — высказались в Сети.

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