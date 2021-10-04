«Сейчас в большом тренде»: Васильев показал модный яркий цвет сезона

В программу «Модный приговор» муж привел жену – ему не нравится ее манера одеваться неженственно. Отсутствие яркости и стиля удручающе, по его мнению, влияет не только на саму возлюбленную, но и на всех ее родных. Дочка героини и вовсе призналась, что стесняется ее.

Стилисты шоу преобразили героиню. Один из образов включил яркий акцент в виде ботильонов на шпильке ярко-розового цвета. И историк моды Александр Васильев заметил, что это актуальнейший оттенок сезона:

«Цвет «фуксия» сейчас в большом тренде. Он был в свое время заявлен великолепным дизайнером из Италии, которая работала во Франции – Эльзой Скиапарелли и начиная с 1930-х годов был на пике моды», — заметил эксперт.

В больших вещах, таких, как плащ, пальто, женский костюм или целое платье, фуксия выглядит слишком статусно, слишком ярко, подчас даже агрессивно, считает Васильев. Поэтому рекомендует вписывать его в образы штрихами.

«Такая маленькая деталь, как замшевые ботильоны на шпильке, великолепным образом подчеркивает и актуальность, и модность, стильность этого цвета и своего рода знание о том, что наша героиня – не промах, понимает, какой интересный маленький мазок цвета можно добавить в свой новый силуэт», — отметил эксперт.

Эвелина Хромченко с ним солидарна. Только ни в коем случае не рекомендует женщинам любого возраста использовать такой оттенок в макияже губ.

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