«Безграничное счастье»: мама Влада Кадони предстала с подросшей дочкой Миланой

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони Елена Голунова поделилась в микроблоге милым снимком, на котором запечатлелась вместе с дочкой Миланой.

Звездная мама играет с малышкой прямо в детском манеже. В руках у Елены Голуновой мягкая игрушка — персонаж обожаемого малышами мультфильма «Три кота», она показывает ее дочери Милане.

«Безграничное счастье быть рядом со своей доченькой! Ценна каждая минута, проведенная вместе! Пусть у каждого из вас будет побольше таких сладких мгновений! Счастья вам, здоровья и всех благ», — подписала кадр Елена Голунова.

«Осознанное материнство… Я тоже родила поздновато, зато говорят, что поздно рожают долгожители. Счастья вам», «Очень бы хотелось тоже понянчиться и дарить тепло малышу», «Самое настоящее счастье», — отозвались на снимок подписчики Елены Голуновой.

Напомним, дочь известной ясновидящей и ее мужа появилась на свет 28 октября 2020 года. На днях Милане исполнилось десять месяцев. Девочка стала четвертым ребенком Елены Голуновой, у которой, помимо 35-летнего Влада Кадони, есть еще два сына: Дмитрий, ему 24 года, и Лев, которому 11.

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