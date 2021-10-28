«Собчак приходила в салон красоты с моей фото»: Боня заявила, что светская львица ей подражает

Как отметила модель, телеведущая никогда в этом не признается.

Модель Виктория Боня заявила, что светская львица Ксения Собчак порой ее копирует и ей подражает.

«Я не помню, кто мне это рассказал, но был разговор, где я узнала, что Собчак приходила в салон красоты с моей фото и просила сделать ей так же, как у Вики Бони». Виктория Боня

Как отметила Виктория Боня, светская львица никогда не признается, что хочет быть на нее чуть-чуть похожей. По ее мнению, жена режиссера Константина Богомолова порой хочет вдохновиться ее образами, сообщает «Собеседник».

Ранее Виктория Боня заявила, что уважает Ксению Собчак, хотя та ей и не симпатична как человек. Ей нравится, что светская львица говорит людям правду в глаза.

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