«Я его зайка»: Аделина Сотникова об их отношениях с Давидом Манукяном

Для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой спорт остался далеко позади. Однако девушка не планирует пропадать из медийного пространства. Она удивила всех, внезапно начав сольную карьеру.

Недавно она записала первую песню и уже успела снять на нее клип. На премьере дебютной работы Сотниковой были многие знаменитости, в том числе — видеоблогер и певец Давид Манукян, больше известный как Дава. На этой премьере с Аделиной пообщались журналисты Womanhit.

Давид должен был быть партнером Аделины в шоу «Ледниковый период», выходящем на Первом канале. Однако фееричное выступление зрители увидеть не смогли. Даве пришлось отказаться от выступлений из-за полученной травмы. Бывшая спортсменка расстроилась и поддержала напарника в своем блоге в инстаграм, пожелав ему быстрого выздоровления и поставив милый смайлик.

На премьере же пара обнималась и весело смеялась. По Давиду и Аделине было видно, что им приятно находиться рядом с друг другом.

«Я «его зайка». (Смеется.) Да, у нас действительно очень теплые, дружеские отношения, и я уверена, что впереди еще будут проекты, которые мы сможем воплотить совместно», — загадочно отвечает бывшая спортсменка.

Напомним, что в начале 2021 года Дава расстался с Ольгой Бузовой. Пара разошлась со скандалом. Каждый из них показывал свои эмоции в соцсетях и писал грубости про партнера. Ольга так и не отпустила ситуацию: недавно в блоге она вновь упомянула Даву в качестве худшего из своих бывших, на что Манукян не преминул ответить. Певец сказал, что к худшим вряд ли хотят вернуться и прикрепил скриншот со звонками Бузовой.

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