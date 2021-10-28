Большие деньги: сколько на ток-шоу заработали Грачевская, Фирсов и Успенская

Ту или иную историю, случившуюся в любой звездной семье, как правило, обсуждают на телевидении. Скандал, трагедия, смерть близких – от продюсеров программ не уходят «сытные» темы. Уже давно известно, что родственники да практически все участники любой истории не просто так появляются в студиях.

Как сообщает «Комсомольская правда», вдовец Юрий Фирсов за свои выступления в «Прямом эфире» получал стандартный гонорар – 200 и 300 тысяч рублей за одну съемку. После трагедии в семье Владимира Конкина его родственники заработали по 500 тысяч.

Столько же стоили откровения родных Бориса Грачевского после его кончины зимой этого года, и Любови Успенской, когда та не могла найти общий язык со своей дочерью Татьяной Плаксиной.

Напомним, накануне скандал разразился в семье Светланы Светличной. Ее старший сын Алексей Ивашов за свой визит в студию потребовал миллион рублей. Однако в эфире ток-шоу он так и не появился.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.