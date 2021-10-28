Остромодное безобразие: Клава Кока подчеркнула аппетитные бедра вязаными трусами

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко предупреждала: эту вещицу будут выгуливать в люди.

Наступивший модный сезон осень-зима 2021/22 привнес в гардеробы тренд на вязаные вещи. Многие знаменитости его уже поддержали.

больше по теме Хромченко назвала безобразием: Бузова вышла в люди в вязаных трусах Певица следит за модными трендами и в числе первых их выгуливает.

В категорию вещей, которые выгуливают в свет и в люди, попали вязаные трусы. Эвелина Хромченко, знакомя модниц с этой вещицей, назвала ее безобразием.

«Вязаные трусы. И вот это вот безобразие, которое имело отношение в бельевой группе раньше, сегодня носят в люди, вы представляете себе! И это является, действительно, очень модным созданием вязальщиц», — высказалась Хромченко.

Но певицу Клаву Коку привлекает все остромодное. И девушка уже примерила вязаные трусы, подобрав им в пару комплект с голубым кардиганом с утрированными плечиками.

«Бесконечно красивые ноги», «Такая ты красотка!», «Тебе так идет голубой цвет», «Хорошенькая прехорошенькая прям!», «Какие красивые у тебя ноги! Королева», — оценили образ любимицы поклонники.

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