Остромодное безобразие: Клава Кока подчеркнула аппетитные бедра вязаными трусами

Наступивший модный сезон осень-зима 2021/22 привнес в гардеробы тренд на вязаные вещи. Многие знаменитости его уже поддержали.
В категорию вещей, которые выгуливают в свет и в люди, попали вязаные трусы. Эвелина Хромченко, знакомя модниц с этой вещицей, назвала ее безобразием.
«Вязаные трусы. И вот это вот безобразие, которое имело отношение в бельевой группе раньше, сегодня носят в люди, вы представляете себе! И это является, действительно, очень модным созданием вязальщиц», — высказалась Хромченко.
Но певицу Клаву Коку привлекает все остромодное. И девушка уже примерила вязаные трусы, подобрав им в пару комплект с голубым кардиганом с утрированными плечиками.
«Бесконечно красивые ноги», «Такая ты красотка!», «Тебе так идет голубой цвет», «Хорошенькая прехорошенькая прям!», «Какие красивые у тебя ноги! Королева», — оценили образ любимицы поклонники.
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